Lucknow, April 15: ఉత్తరప్రదేశ్‌లో మరో ఎన్‌కౌంటర్ జరిగింది. గత కొంతకాలంగా వార్తల్లో నిలిచిన గ్యాంగ్‌స్టర్, మాజీ ఎంపీ అతీక్ అహ్మద్ (Atiq Ahmed) ఎన్‌కౌంటర్‌లో (Encounter) చనిపోయాడు. వైద్యపరీక్షల కోసం ప్రయాగ్‌ రాజ్‌కు తీసుకెళ్తుండగా అతను పారిపోయేందుకు ప్రయత్నించాడని, ఈ క్రమంలో ఎన్ కౌంటర్ అయినట్లు తెలుస్తోంది. అతీక్ అహ్మద్‌ (Atiq Ahmed Encounter) తో పాటూ ఆయన సోదరుడు అష్రఫ్ అహ్మద్ కూడా ఎన్‌కౌంటర్‌ లో హతమయ్యాడు. అతిక్ అహ్మద్ సమాజ్ వాదీ పార్టీ మాజీ ఎంపీ. కిడ్నాప్ కేసులో జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్నారు. జైల్లో ఉన్నప్పుడే రియల్ ఎస్టేట్ వ్యాపారిని కిడ్నాప్ చేసినట్లు ఆరోపణలు రావటంతో.. ఆ కేసులో గ్యాంగ్ స్టర్ అతిక్ అహ్మద్ ను సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో గుజరాత్ జైలుకు తరలించారు.

Uttar Pradesh | Visuals from Prayagraj where Mafia-turned-politician Atiq Ahmed and his brother Ashraf Ahmed were shot dead. pic.twitter.com/vyzMk8GEir

— ANI (@ANI) April 15, 2023