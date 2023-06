Yoga With PM Modi: ప్రధాని మోదీ యోగాసనాలు వీడియో, అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి ముందు వివిధ రకాల ఆసనాలను నెటిజన్లతో పంచుకున్న భారత ప్రధాని

International Yoga Day 2023: యోగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత ప్రాచుర్యం పొందాలని ఆకాంక్షిస్తూ, శరీరం, మనస్సుతో ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉండటానికి యోగా ప్రపంచాన్ని కలుపుతుందని ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ శుక్రవారం అన్నారు. యోగా దినోత్సవానికి కొద్ది రోజుల ముందు ప్రధాని చేసిన ఈ వ్యాఖ్యలు చేశారు.

తన అమెరికా పర్యటన సందర్భంగా, న్యూయార్క్‌లోని ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయంలో జూన్ 21న జరిగే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకలకు ఆయన నాయకత్వం వహిస్తారు. ఐక్యరాజ్యసమితి జనరల్ అసెంబ్లీ (UNGA) అధ్యక్షురాలు సబా కొరోసి కూడా ఈ వేడుకలో పాల్గొంటారు.

వచ్చే వారం ఐక్యరాజ్యసమితిలో జరిగే 9వ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో ప్రధాని నరేంద్ర మోదీతో కలిసి ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయంలోని నార్త్ లాన్‌లో పాల్గొనేందుకు నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నాను’’ అని కొరోసి ఒక ట్వీట్‌లో పేర్కొన్నారు. ఆయన ట్వీట్‌పై స్పందిస్తూ.. 'ఐక్యరాజ్యసమితి ప్రధాన కార్యాలయంలో జరిగే అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ వేడుకల్లో మిమ్మల్ని కలవాలని ఎదురుచూస్తున్నాను.

మీ భాగస్వామ్యం ఈవెంట్‌ను మరింత ప్రత్యేకంగా చేస్తుంది. యోగా అనేది శరీరం, మనస్సుతో ఆరోగ్యంగా, సంతోషంగా ఉండే దిశలో ప్రపంచాన్ని ఒకచోట చేర్చుతుంది. యోగా ప్రపంచవ్యాప్తంగా మరింత ప్రాచుర్యం పొందింది. యోగాను తమ దైనందిన జీవితంలో భాగం చేసుకోవాలని ప్రధాని మోదీ మరో ట్వీట్‌లో ప్రజలను కోరారు. ప్రధాని వివిధ ఆసనాలను వర్ణించే వీడియోను కూడా పంచుకున్నాడు.

Yoga holds profound benefits for both body and mind, fostering strength, flexibility, and tranquility. Let us make Yoga a part of our lives and further wellness as well as peace. Sharing a set of videos depicting the various Asanas. https://t.co/Ptzxb89hrV

