Goa Politics: డబ్బు, అధికార మదంతో బీజేపీ సిగ్గుచేటు చర్యలకు పాల్పడుతోంది, 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీలో చేరడంపై విమర్శలు ఎక్కుపెట్టిన కాంగ్రెస్ పార్టీ

గోవాలో మాజీ సీఎం దిగంబ‌ర్ కామ‌త్‌, విప‌క్ష నేత మైఖేల్ లోబో స‌హా 8 మంది కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు అధికార బీజేపీలో చేరారు. ప్ర‌ధాని న‌రేంద్ర మోదీ, గోవా సీఎం ప్ర‌మోద్ సావంత్ నాయ‌క‌త్వాన్ని బ‌లోపేతం చేసేందుకు బీజేపీలో చేరామ‌ని మైఖేల్ లోబో వెల్ల‌డించారు. 8 మంది ఎమ్మెల్యేలు బీజేపీ పంచ‌న చేర‌డంతో గోవాలో కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేల బ‌లం 3కు ప‌డిపోయింది.కాంగ్రెస్ ఎమ్మెల్యేలు దిగంబ‌ర్ కామ‌త్‌, మైఖేల్ లోబో, దిలియ లోబో, రాజేష్ ప‌ల్దేశాయ్‌, కేదార్ నాయ‌క్‌, సంక‌ల్ప్ అమోంక‌ర్‌, అలెక్సి సెక్విర‌, రుడోల్ఫ్ ఫెర్నాండెజ్‌లు బీజేపీలో చేరారు.

ఈ విషయంపై కాంగ్రెస్ పార్టీ స్పందించింది. హస్తం పార్టీ సీనియర్‌ నేతలు కమలం పార్టీ తీరుపై తీవ్ర విమర్శలు చేశారు. ఈ చర్యను ఆపరేషన్ కీచఢ్‌(బురద)గా అభివర్ణించారు. డబ్బు, అధికార మదంతో బీజేపీ సిగ్గుచేటు చర్యలకు పాల్పడుతోందని ధ్వజమెత్తారు.భారత్ జోడో యాత్ర విజయవంతం కావడం చూసి బీజేపీ ఆపరేషన్ కీచఢ్‌(బురద)ను వేగవంతం చేసింది. యాత్రకు లభిస్తున్న స్పందన చూసి కమలం పార్టీ నిరాశ చెందుతోంది.

Here's Tweet

Operation Kichad of BJP in Goa has been fast tracked because of the visible success of the #BharatJodoYatra. BJP is nervous. A daily dose of diversion & disinformation is handed out to undermine the Yatra. We remain undeterred. We will overcome these dirty tricks of the BJP.

— Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) September 14, 2022