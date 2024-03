Modi Ka Parivar Campaign: సోషల్ మీడియాలో ట్రెండ్ అవుతున్న మోదీ కా పరివార్, లాలూ ప్రసాద్ వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ విసిరిన బీజేపీ అగ్రనేతలు, విషయం ఏంటంటే..

PM Narendra Modi responds to Lalu Prasad Yadav's swipe, top BJP leaders launch ‘Modi Ka Parivar’ campaign

భారతీయ జనతా పార్టీ సోమవారం ‘మోదీ కా పరివార్’తో ప్రధాన ఆన్‌లైన్ ప్రచారాన్ని ప్రారంభించింది . ప్రధానిపై RJD అధినేత లాలూ ప్రసాద్ యాదవ్ "పరివార్వాద్" వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ గా అమిత్ షా, JP నడ్డాతో సహా అనేక మంది అగ్రనేతలు ఈ క్యాంపెయిన్ ప్రారంభించారు. వారి సోషల్ మీడియాలో నరేంద్ర మోదీకి సంఘీభావంగా Modi Ka Parivar Campaign చేపట్టారు. పార్టీ జాతీయ అధ్యక్షుడు జేపీ నడ్డా, కేంద్రమంత్రులు అమిత్‌ షా, రాజ్‌నాథ్‌ సింగ్, నిర్మలా సీతారామన్‌, నితిన్‌ గడ్కరీ వంటి అగ్రనేతలతో సహా పలువురు తమ ఖాతాల్లో ‘‘మోదీ కా పరివార్‌’’ అనే పదాన్ని జోడించారు. తామంతా మోదీ కుటుంబమే అంటూ ఆయనకు అండగా నిలిచారు. దేశంలో 140 కోట్ల మంది ప్రజలు నా కుటుంబమే, ప్రతిపక్షాల వ్యాఖ్యలకు కౌంటర్ విసిరిన ప్రధాని మోదీ, నా జీవితం తెరిచిన పుస్తకం లాంటిదని వెల్లడి

వంశపారంపర్య రాజకీయాలపై మోదీ ఇటీవల చేసిన వ్యాఖ్యలపై తీవ్రస్థాయిలో విరుచుకుపడిన ఆర్జేడీ అధినేత (Lalu Prasad Yadav's swipe) ఆదివారం జన్ విశ్వాస్ మహా ర్యాలీలో మహాకూటమి కార్యకర్తలను ఉద్దేశించి మాట్లాడుతూ, “నరేంద్ర మోదీకి సొంత కుటుంబం లేకుంటే మనం ఏం చేస్తాం. ? రామ మందిరం గురించి గొప్పగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాడు . అతను నిజమైన హిందువు కూడా కాదు. హిందూ సంప్రదాయంలో, ఒక కొడుకు తన తల్లిదండ్రుల మరణం తర్వాత తన తల మరియు గడ్డం తీయాలి. తన తల్లి చనిపోయినప్పుడు మోదీ అలా చేయలేదని మండిపడ్డారు.

