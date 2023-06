Ajit Pawar and CM KCR (Photo-Facebook)

Pune, June 20: తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ మహారాష్ట్రలో తన స్థావరాన్ని విస్తరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నప్పటికీ, ఆ రాష్ట్రంలో అడుగుపెట్టేందుకు ఆయన సఫలం కాలేడని నేషనలిస్ట్ కాంగ్రెస్ పార్టీ (ఎన్‌సీపీ) నేత అజిత్ పవార్ (Ajit Pawar on CM KCR) సోమవారం అన్నారు.పూణెలో విలేకరులతో మాట్లాడిన అజిత్ పవార్, ఉత్తరప్రదేశ్ మాజీ ముఖ్యమంత్రులు, మాయావతి, ములాయం సింగ్ యాదవ్‌లు ఇదే విధమైన చర్యకు ప్రయత్నించారని, అయితే విజయం సాధించలేదని అన్నారు.

ములాయం సింగ్, మాయావతి యుపి ముఖ్యమంత్రులుగా ఉన్నప్పుడు, వారు అదే పని చేయడానికి ప్రయత్నించారు, కానీ వారు పెద్దగా విజయం సాధించలేదు ... బహుశా కె చంద్రశేఖర్ రావు జాతీయ స్థాయిలో నాయకుడు కావాలని కోరుకుంటున్నాడు. అందుకే అతను ప్రయత్నిస్తున్నారు" అని అజిత్ పవార్ (NCP leader Ajit Pawar) అన్నారు.కేసీఆర్ జాతీయ నాయకుడిగా ఎదగాలనుకుంటున్నారని, అందుకే బీఆర్‌ఎస్ (భారత్ రాష్ట్ర సమితి)ని తెలంగాణ వెలుపల విస్తరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని చెప్పారు.

మహారాష్ట్ర నుంచి బీఆర్‌ఎస్‌లోకి భారీగా వలసలు, ఇంతమంది ప్రధానుల పాలనలో దేశం తలరాత మారలేదు, రైతుల పోరాటం న్యాయమైనదన్న సీఎం కేసీఆర్

తెలంగాణ సీఎం, ఇక్కడ రాష్ట్రంలో తన పార్టీని (Telangana CM KCR trying to expand base in Maharashtra)నడిపించబోతున్నారు. ఆ పార్టీలో చేరుతున్న వారికి ఇక్కడ అవకాశం రాదని తెలుసు..." అని పవార్ అన్నారు. మహారాష్ట్రలోని బీఆర్‌ఎస్ హోర్డింగ్‌లను ప్రస్తావిస్తూ ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం ఉన్నప్పుడు బ్యానర్‌లు, ప్రకటనల కోసం డబ్బు ఖర్చు పెడుతున్నారని అన్నారు. ద్రవ్యోల్బణం, నిరుద్యోగం ఉన్నప్పుడు హోర్డింగ్‌లు, ప్రకటనలు, బ్యానర్లు, టీవీల ఖర్చులు ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నాయో రాష్ట్ర ప్రజలు ఆలోచించాలని అజిత్ పవార్ అన్నారు.

ఈ ఏడాది మార్చిలో మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌లో తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్ సభ నిర్వహించి, ప్రధాని నరేంద్ర మోదీ, మహారాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి ఏక్‌నాథ్ షిండే, భారతీయ జనతా పార్టీ (బీజేపీ), శివసేనపై విమర్శలు గుప్పించారు.రైతులకు 24 గంటల ఉచిత కరెంటుతో పాటు పెట్టుబడికి ఎకరాకు రూ.10 వేలు ఇవ్వాలని, రైతు ఎవరైనా దురదృష్టవశాత్తు మరణిస్తే రూ.5 లక్షల బీమా కల్పించాలని, తెలంగాణ మాదిరిగానే రైతుల ఉత్పత్తులను ప్రభుత్వం తెరిపించి కొనుగోలు చేయాలి. ఇక్కడ కూడా కేంద్రాలు ఉన్నాయి’’ అని కేసీఆర్ చెప్పారు.

మోడీ పాలన చూస్తుంటే ఎమర్జెన్సీ రోజులు గుర్తుకొస్తున్నాయి. ఢిల్లీ ఆర్డినెన్సు వ్యతిరేకిస్తున్నాం - తెలంగాణ సీఎం కేసీఆర్

ఫిబ్రవరిలో, మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌లో జరిగిన ర్యాలీలో, ఫైజర్ నుండి COVID-19 వ్యాక్సిన్‌ల దిగుమతిని నిరోధించడానికి కేంద్ర ప్రభుత్వం "బలవంతంగా" చేయగలిగినదంతా చేసిందని, ముఖ్యంగా ప్రజలు ఉత్తమమైన వ్యాక్సిన్ పొందడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారని కేసీఆర్ ఆరోపించారు. భారతదేశంలో ఫైజర్ కోసం తాను, అనేక ఇతర ముఖ్యమంత్రులు చాలా ప్రయత్నం చేశామని, అయితే PM మోడీ ప్రభుత్వం US ఫార్మాస్యూటికల్ దిగ్గజం భారతదేశంలోకి ప్రవేశించడాన్ని నిలిపివేసిందని రావు పేర్కొన్నారు.

మహారాష్ట్రలోని నాందేడ్‌లో విలేకరుల సమావేశంలో కేసీఆర్ మాట్లాడుతూ.. ‘మేక్ ఇన్ ఇండియా’ జోక్ ఇన్ ఇండియాగా మారిందని అన్నారు.ఈరోజు అనేక బహుళజాతి కంపెనీలు చైనాను విడిచిపెడుతున్నాయి, కానీ మనం వాటిని ఎందుకు ఆకర్షించలేకపోతున్నాము? ఆ కంపెనీలు మన వైపు ఎందుకు తిరగడం లేదు? మేక్ ఇన్ ఇండియా సరైనది అయితే, ఈజ్ ఆఫ్ డూయింగ్ సరైనది, అవి సాధ్యమైతే, అలాంటప్పుడు భారతదేశానికి రావడానికి ఎందుకు అనుమతించలేదని కేసీఆర్ విమర్శలు చేశారు.