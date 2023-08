Vishwakarma Yojana: స్వాతంత్ర్య దినోత్సవాన ప్రధాని బహుమతి.. స్వర్ణకారులు, కమ్మరులు, రజకులు, క్షురకులు, తాపీమేస్తీల కోసం ‘విశ్వకర్మ యోజన’ పథకం ప్రకటన.. ప్రాథమికంగా రూ. 13000-రూ. 15,000 కోట్ల కేటాయింపు

Newdelhi, Aug 15: దేశవ్యాప్తంగా స్వాతంత్ర దినోత్సవ సంబురాలు (Independence day Celebrations) అంబరాన్నంటాయి. సంప్రదాయ కార్మికులు, హస్తకళాకారులకు ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోదీ (Narendra Modi) గొప్ప శుభవార్త చెప్పారు. ‘విశ్వకర్మ యోజన’ పథకాన్ని ప్రకటించారు. ఇందుకోసం ప్రాథమికంగా రూ. 13000-రూ. 15,000 కోట్లు కేటాయించనున్నట్టు తెలిపారు. ఎర్రకోటపై జాతినుద్దేశించి మాట్లాడుతూ.. స్వర్ణకారులు, కమ్మరులు, రజకలు, క్షురకులు, తాపీమేస్తీల కోసం వచ్చే మరికొన్ని నెలలో విశ్వకర్మ యోజన ప్రారంభిస్తున్నట్టు తెలిపారు. వీరిలో చాలావరకు ఓబీసీ కేటగిరీ కిందకు వస్తారని తెలిపారు.

Independence Day Celebrations: దేశవ్యాప్తంగా ఘనంగా స్వాతంత్ర్య దినోత్సవ సంబురాలు.. జాతిని ఉద్దేశించి ప్రధాని మోదీ 10వ ప్రసంగం.. అమృత కాలంలో నవయవ్వన భారతమే లక్ష్యమని ప్రకటన (వీడియోతో)

श्रमेव जयते !

The government will launch Vishwakarma Yojana with an allocation of Rs 13,000-Rs 15,000 crore in the next month for those with traditional skills.#IndependenceDay pic.twitter.com/gfy6k4JOzO

