Health Tips: మధుమేహం ఉన్నవారు తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన వ్యాయామాలు, ఇవి చేస్తే షుగర్ అదుపులోకి వస్తుంది..

Diabetes.

Best Exercises If You Have Diabetes: మధుమేహాన్ని అంటువ్యాధి అని పిలవడం తప్పు కాదు, ఎందుకంటే ప్రతి దేశంలో లక్షలాది మంది రోగులు ఉన్నారు. ఇది నయం చేయలేని వ్యాధి, దీనిలో రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ లేకుండా పోతుంది.మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు దానిని నియంత్రించడానికి మందులను ఆశ్రయిస్తారు. తరువాత ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్లను ఆశ్రయిస్తారు. అలా కాకుండా ఈ అలవాట్లను అలవర్చుకోవడం వల్ల మధుమేహాన్ని అదుపులో ఉంచుకోవచ్చు.

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు తప్పనిసరిగా చేయాల్సిన వ్యాయామాలు కొన్ని ఉన్నాయి. శారీరక శ్రమ, వ్యాయామం రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రించడంలో సహాయపడతాయి. బరువు సమతుల్యంగా ఉంటుంది. స్థూలకాయం తగ్గుతుంది.నిద్ర మెరుగవుతుంది. జ్ఞాపకశక్తి పదునుగా ఉంటుంది.రక్తపోటు అదుపులో ఉంటుంది.చెడు కొలెస్ట్రాల్ తగ్గుతుంది. మంచి కొలెస్ట్రాల్ పెరుగుతుంది.

ఈ వ్యాయామాలు చేయడం వల్ల శరీరంలోని అన్ని ప్రధాన కండరాలు ఉత్తేజితమవుతాయి. మీరు వారానికి 150 నిమిషాలు వ్యాయామం చేస్తే, శరీరం మెరుగైన మార్గంలో ఇన్సులిన్ హార్మోన్ను ఉపయోగించడం ప్రారంభిస్తుంది. దీని కారణంగా, మందులు మరియు ఇన్సులిన్ ఇంజెక్షన్లు మంచి ప్రభావాన్ని చూపుతాయి.

చురుకైన నడక స్వీపింగ్

వంటి ఇంటి పనులు

తోటలో నడవడం

డ్యాన్స్

స్విమ్మింగ్

సైక్లింగ్

ప్లే

మధుమేహ వ్యాధిగ్రస్తులు ఆహారంపై పూర్తి శ్రద్ధ వహించాలి. ఎందుకంటే అధిక గ్లైసెమిక్ ఇండెక్స్ ఉన్న ఆహారాన్ని తినడం వల్ల రక్తంలో చక్కెర చాలా త్వరగా పెరుగుతుంది. మీరు మీ ఆహారంలో ఆకు కూరలు, తృణధాన్యాలు, గుమ్మడి గింజలు తీసుకోవాలి.