Delhi Pollution Health Risk: వాయు కాలుష్యంతో విలవిల్లాడుతున్న ఢిల్లీవాసులు.. వాయు కాలుష్యంతో క్యాన్సర్ వచ్చే అవకాశం.. గుండెపోటు, బ్రెయిన్ స్ట్రోక్, ఆర్థరైటిస్‌ లకు కూడా దారి తీసే ప్రమాదం.. ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ వైద్య నిపుణుల హెచ్చరిక

Newdelhi, Nov 6: దేశ రాజధాని ఢిల్లీ (Delhi) ప్రజలు తీవ్రమైన వాయు కాలుష్యంతో (Air Pollution) విలవిల్లాడుతున్నారు. ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ (World Health Organization) పరిమితి కంటే ఇక్కడ వందరెట్లు అధిక కాలుష్యం ఉన్నట్టు గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. తీవ్ర వాయు కాలుష్యం నేపథ్యంలో బడులకు ఈ నెల 10 వరకు సెలవులు పొడిగిస్తున్నట్టు ప్రభుత్వం తెలిపింది. గాలి నాణ్యత తీవ్రంగా పడిపోవడంతో పలువురు అనారోగ్య సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్నారు. ఈ క్రమంలో వాయు కాలుష్యం హానికరమైనదని, మానవ శరీరంపై తీవ్రమైన దుష్ప్రభావాన్ని చూపిస్తుందని వైద్యులు, ఆరోగ్య నిపుణులు హెచ్చరించారు. వాయు కాలుష్యం, వివిధ రకాల క్యాన్సర్ల మధ్య సంబంధాన్ని తెలియజేసే శాస్త్రీయ ఆధారాలు ఉన్నాయని ఢిల్లీ ఎయిమ్స్ అదనపు ప్రొఫెసర్, డాక్టర్ పీయూష్ రంజన్ తెలిపారు.

