Health Tips: మీ పురుషాంగం సైజ్ తగ్గడానికి కారణం ఈ అలవాట్లే, వీటిని వదిలేస్తే మీ పెనిస్ సైజ్ పెరుగుతుందని చెబుతున్న నిపుణులు..

Representational Image (Photo Credits: Pixabay)

Things that will make your PENIS shrink in size: మనం నిత్య జీవితంలో చేసే కొన్ని అలవాట్లు మన ఆరోగ్యాన్ని క్షీణింపజేస్తాయి. ఈ అలవాట్లలో కొన్ని పురుషాంగం పరిమాణాన్ని కుదించవచ్చు.మీ పురుషాంగం పరిమాణం తగ్గిపోకుండా ఉండేందుకు మీరు ఏమి చేయగలరో దానిపై మరింత దృష్టి పెట్టండి. మెరుగైన లైంగిక ఆరోగ్యం కోసం మీరు దూరంగా ఉండవలసిన కొన్ని అలవాట్లు ఇక్కడ ఉన్నాయి.

సెడార్స్-సినాయ్ మెడికల్ సెంటర్ పరిశోధన ప్రకారం, ఎక్కువ వ్యాయామం చేసే పురుషులు అంగస్తంభన మరియు లైంగిక పనితీరును మెరుగుపరుస్తారు. రెగ్యులర్ వ్యాయామం పురుషాంగం పెరుగుదలపై గణనీయమైన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. అప్పుడప్పుడు పని చేయడం ద్వారా, మీరు అవయవాలకు రక్త ప్రవాహాన్ని మెరుగుపరుస్తారు.

గర్భిణీ స్త్రీలు నేరేడు పండ్లు తింటే పుట్టబోయే పిల్లలు నల్లగా పుడతారా, వారి చర్మంపై నల్లటి చారలు వస్తాయా, వైద్యులు ఏమంటున్నారు..

తరచుగా బ్రషింగ్ సరిగా చేయకపోవడం వల్ల నోటి దుర్వాసన వస్తుందని నమ్ముతారు. అయితే నోటి దుర్వాసనకు ఇది ఒక్కటే కారణం కాదు. అంగస్తంభన సమస్య ఉన్న పురుషులలో చిగుళ్ల వ్యాధి వచ్చే అవకాశం 7 రెట్లు ఎక్కువగా ఉంటుందని జర్నల్ ఆఫ్ పీరియాడోంటాలజీ పరిశోధకులు కనుగొన్నారు. 2012 అధ్యయనం ప్రకారం, చిగుళ్ల కణజాలంలోని బ్యాక్టీరియా మీ శరీరం అంతటా ప్రయాణించవచ్చు, దీనివల్ల మీ పురుషాంగంలోని రక్తనాళాలు మంట మరియు దెబ్బతింటాయి.

బరువు తగ్గాలని ప్లాన్ చేస్తున్నారా..అయితే పనీర్ తింటూ బరువు తగ్గిపోండి ఇలా..?

అధిక బరువు, ఫాస్ట్ ఫుడ్ వంటి అనారోగ్యకరమైన ఆహారాలు ఎక్కువగా తీసుకోవడం పురుషాంగం పరిమాణంపై ప్రధాన ప్రభావాన్ని చూపుతుంది. 2011 హార్వర్డ్ అధ్యయనం ప్రకారం, ట్రాన్స్ ఫ్యాట్స్ అధికంగా ఉండే ఆహారాన్ని క్రమం తప్పకుండా తినే పురుషులు సమతుల్య ఆహారం తీసుకునే పురుషుల కంటే పేలవమైన నాణ్యత గల స్పెర్మ్‌ను ఉత్పత్తి చేస్తారు. ఊబకాయం రాకుండా ఉండాలంటే పౌష్టికాహారం తీసుకోవాలి. లేదంటే మీ బరువు పెరగడంతో పాటు నడుము చుట్టుకొలత కూడా పెరుగుతుంది. దీనివల్ల పురుషాంగం కుంచించుకుపోతుంది.

ధూమపానం మీ పురుషాంగం యొక్క పరిమాణాన్ని గణనీయంగా తగ్గిస్తుంది. సిగరెట్ పొగలోని హానికరమైన పదార్థాలు రక్తనాళాలను దెబ్బతీయడమే కాకుండా అంగస్తంభనను కూడా కలిగిస్తాయి. పురుషాంగ కణజాలాన్ని దెబ్బతీస్తుంది. ధూమపానం గుండె పరిస్థితులతో ముడిపడి ఉన్నందున, పురుషాంగంతో సహా శరీరంలోని అనేక భాగాలకు రక్త ప్రసరణ ప్రభావితమవుతుంది.

యాంటీఆక్సిడెంట్లు అధికంగా ఉండే పండ్లు, కూరగాయలను తీసుకోవడం ఆరోగ్యకరమైన పురుషాంగం కోసం ముఖ్యం. ఈ పదార్థాలు ఫ్రీ రాడికల్స్‌తో పోరాడడంలో ప్రభావవంతంగా ఉంటాయి. యాంటీఆక్సిడెంట్లు రక్త నాళాలను బలోపేతం చేయడానికి కూడా సహాయపడతాయి. 2008 టెక్సాస్ A&M యూనివర్శిటీ అధ్యయనం ప్రకారం, పుచ్చకాయ తినడం దాని సిట్రులిన్-అర్జినైన్ సమ్మేళనం కారణంగా అంగస్తంభనను సమర్థవంతంగా నయం చేస్తుంది.