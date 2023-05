Bengal Wage Worker Gets Rs. 100 Crore: రాత్రికి రాత్రే కోటిశ్వరుడైన దినసరి కూలీ.. అకౌంట్లో రూ.100 కోట్లు జమ.. నోటీసులు పంపిన అధికారులు

Kolkata, May 26: నిన్నటివరకూ బ్యాంకు ఖాతాలో (Bank Account) రూ. 17 మాత్రమే ఉన్న ఓ దిన సరి కూలి (Daily Wage Worker) రాత్రికి రాత్రే కోటిశ్వరుడైపోయాడు. అతని బ్యాంక్​ అకౌంట్‌కు ఉన్నపలంగా రూ.100 కోట్లు జమ అయ్యాయి. దీంతో ఏం చేయాలో తెలీక ఆ కూలీ అష్టకష్టాలు పడ్డాడు. అసలేం జరిగింటే.. బెంగాల్ (Bengal) దేగంగాలోని వాసుదేవ్​పుర్‌కు చెందిన మహ్మద్ నసీరుల్లా (26) ఓ వ్యవసాయ కూలీ. నసీరుల్లాకు స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియాలో (State Bank Of India) బ్యాంక్ అకౌంట్ ఉంది. ఈ అకౌంట్‌లో రూ.17 మాత్రమే ఉన్నాయి. ఐతే తాజాగా తన అకౌంట్‌లో రూ.100 కోట్లు జమ అయినట్లు నసీరుల్లా గుర్తించాడు.

