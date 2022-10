Ohio GunFire: ఫుట్ బాల్ మ్యాచ్ జరుగుతుండగా తుపాకీ కాల్పులు.. ముగ్గురు మృతి.. అమెరికాలో ఘటన.. వీడియో వైరల్

Toledo, October 8: అమెరికాలోని (America) ఓహియో (Ohiyo) రాష్ట్రంలో దారుణం జరిగింది. టోలెడోలోని (Toledo) ఓ స్కూల్ లో (School) ఫుట్ బాల్ మ్యాచ్ (Foot ball match) జరుగుతుండగా తుపాకీ కాల్పుల శబ్దం వినిపించింది.

ఆగంతకుడు జరిపిన ఈ కాల్పుల్లో ముగ్గురు మరణించారు. పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది. దీనికి సంబంధించిన వీడియో వైరల్ గా మారింది.

BREAKING: Gunfire erupts during high school football game in Toledo, Ohio. At least 3 victims pic.twitter.com/NF5zBPm3TH

— BNO News (@BNONews) October 8, 2022