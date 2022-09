London, SEP 24: లండన్‌లో జరిగిన టెన్నిస్ లావర్ కప్ (Laver Cup) మ్యాచ్ సందర్భంగా శుక్రవారం ఒక వ్యక్తి కోర్టులో పరిగెత్తి తన చేతికి నిప్పంటించుకోవడంతో (sets himself on fire) ఆటకు కొద్దిసేపు అంతరాయం ఏర్పడింది. బ్రిటన్‌లో ప్రైవేట్ జెట్ విమానాల వినియోగానికి (use of private jets ) వ్యతిరేకంగా ఆ వ్యక్తి నిరసన వ్యక్తం చేసేందుకు ఈ ఘటనకు పాల్పడినట్లు తెలిసింది. ప్రస్తుతం ఇందుకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా (Viral) మారింది. ఈ వీడియో వ్యక్తి.. టెన్నిస్ నెట్‌కు (Tennis court) సమీపంలో కోర్టులోకి దూసుకెళ్లి కూర్చోవటం చూడొచ్చు. వెంటనే అప్రమత్తమైన సెక్యూరిటీ సిబ్బంది అతని చేతికి అంటుకున్న మంటలను ఆర్పేసి సదరు వ్యక్తికి కోర్టు బయటకు తీసుకెళ్లారు. లండన్‌లోని O2 అరీనాలో స్టెఫానోస్ సిట్సిపాస్, డియెగో స్క్వార్ట్జ్‌మాన్ మధ్య జరిగిన మ్యాచ్‌లో ఈ సంఘటన చోటు చేసుకుంది.

A man has set his arm on fire after invading the court at the Laver Cup on Roger Federer's last day as a professional tennis player. pic.twitter.com/g0LcBU8PeJ

— Sam Street (@samstreetwrites) September 23, 2022