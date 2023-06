Train Derails In Chennai: చెన్నైలో పట్టాలు తప్పిన లేడీస్ కంపార్ట్ మెంట్.. తిరువళ్లూరు వెళుతున్న రైలుకు బేసిన్ బ్రిడ్జ్ స్టేషన్ వద్ద ప్రమాదం.. హడలిపోయిన ప్రయాణికులు

Chennai, June 12: రైలు ప్రమాద ఘటనలు (Train Accidents) ఇటీవల ఎక్కువయ్యాయి. చెన్నైలో (Chennai) ఓ రైలు పట్టాలు (Train Derails) తప్పింది. తిరువళ్లూరు (Tiruvallur) వెళుతున్న ఈ రైలు బేసిన్ బ్రిడ్జ్ రైల్వే స్టేషన్ వద్ద పట్టాలు తప్పింది. ఈ ఈఎంయూ (EMU) రైలులో చివరి నుంచి రెండో కంపార్ట్ మెంట్ పక్కకి ఒరిగిపోయింది. ఇది లేడీస్ కంపార్టమెంట్. చెన్నై సెంట్రల్ స్టేషన్ నుంచి బయల్దేరిన 8 నిమిషాలకే ఈ ఘటన జరిగింది. అయితే ఈ ఘటనలో ఎవరికీ ఎలాంటి ప్రమాదం జరగకపోవడంతో అందరూ ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. ఈఎంయూ రైలు పట్టాలు తప్పడంతో ఆ మార్గంలో ఇతర రైళ్లకు అంతరాయం ఏర్పడింది. ప్రమాదం జరిగిన కొన్ని గంటల్లోనే అధికారులు పరిస్థితిని చక్కదిద్దారు.

Tiger Eats Grass: మహారాష్ట్ర యావత్వాల్ అడవుల్లో గడ్డి తిన్న రెండు పులులు.. అదురైన దృశ్యాన్ని ఫొటో తీసిన వైల్డ్ లైఫ్ ఫొటోగ్రాఫర్.. ఆహారం అరగకపోతే పులులు గడ్డి తింటాయంటున్న నిపుణులు

Coach of Tiruvallur-bound train derails near Basin Bridge railway station in Chennai https://t.co/BGi1ZxdOwe

— TOI Cities (@TOICitiesNews) June 11, 2023