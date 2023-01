Bluefin Tuna Fish: ఈ ఒక్క చేప ఖరీదు రూ.2.25 కోట్లు, టోక్యో మార్కెట్లో జరిగిన వేలంలో భారీ ధర పలికిన బ్లూఫిన్‌ టూనా చేప, స్పెషాలిటీ ఏంటంటే..

Bluefin Tuna Fish (Photo by RICHARD A. BROOKS/AFP via Getty Images)

జపాన్‌ రాజధాని టోక్యోలోని టొయొసు మార్కెట్‌లో జరిగిన వేలంలో బ్లూఫిన్‌ టూనా చేప 36 మిలియన్‌ యెన్‌లు( 2,73,000 డాలర్లు).. అంటే రూ.2.25 కోట్లు పలికింది. ఆవోమోరిలోని ఒమా దగ్గర ఈ చేపను పట్టుకున్నారు. దీని బరువు 212 కిలోల దాకా ఉంటుంది. ఒమా బ్లూఫిన్ టూనాను.. బ్లాక్‌ డైమండ్స్‌గా వ్యవహరిస్తారు. ఈ భారీ చేపలో పోషక విలువలు ఎక్కువగా ఉంటాయని భావిస్తారు. అందుకే అంతలా రేటు ఉంటుంది.మోటెసాండో జిల్లాలోని ఓనోడెరా రెస్టారెంట్‌లో దీన్ని వండి వడ్డిస్తారు. దేశంలోని అగ్రశ్రేణి చెఫ్‌లు మాత్రమే దీనిపై తమ పనితనం ప్రదర్శిస్తారు.

భారీ సైజులో ఉండే బ్లూఫిన్‌ టూనా చేప పట్టుకుని.. వేలం వేయడం ప్రతీ ఏడాది ఆనవాయితీగా వస్తోంది. 1999 నుంచి ఇది అరో గరిష్ఠ ధర. కిందటి ఏడాది 210 కేజీల దాకా బరువు ఉన్న చేపను వేలం వేస్తే.. 2,02,000 డాలర్లు వచ్చింది. 2020లో దాదాపు 300 కేజీల దాకా బరువు ఉన్న చేపను 1.8 మిలియన్‌ డాలర్లకు, ఇక 2019లో కనివిని ఎరుగని రీతిలో ఏకంగా 3.1 మిలియన్‌ డాలర్లకు బ్లూఫిన్‌ చేప వేలంలో అమ్ముడు పోయింది.

