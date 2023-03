Karnataka Bribe: కర్ణాటకలో మరో లంచం ఉదంతం.. డబ్బు డిమాండ్ చేసిన ఆఫీసర్.. డబ్బులు ఇవ్వలేక ఎద్దుని తీసుకోమన్న రైతు.. కలకలం.. ఆ తర్వాత?

Bengaluru, March 11: లంచాలకు (Bribe) కర్ణాటక (Karnataka) కేరాఫ్ గా మారుతున్నది. లంచం డిమాండ్ (Demand) చేస్తున్న కేసులు అక్కడ నిత్యకృత్యంగా మారుతున్నాయి. లంచం తీసుకున్న అధికారి పని చేయకుండానే బదిలీ అయ్యాడు. కొత్తగా వచ్చిన అధికారి కూడా లంచం డిమాండ్ చేశాడు. డబ్బు ఇస్తేనే పని జరుగుతుందని తేల్చి చెప్పాడు. దీంతో ఏం చేయాలో పాలుపోని ఆ రైతు తన వద్ద ఉన్న ఎద్దునే లంచంగా ఇవ్వాలనుకున్నాడు. దానినే కార్యాలయానికి తీసుకెళ్లాడు. దీంతో అక్కడ ఒక్కసారిగా కలకలం రేగింది. కర్ణాటక సీఎం బసవరాజ్‌ బొమ్మై సొంత జిల్లా హవేరిలో ఈ వింత ఘటన జరిగింది. వివరాల్లోకి వెళ్తే.. సావనూరుకు చెందిన ఎల్లప్ప రానోజి అనే రైతు మున్సిపల్‌ రికార్డుల్లో ఇంటి అడ్రస్ మార్పు కోసం దరఖాస్తు చేసుకున్నాడు. అప్పటికే అక్కడ ఉన్న ఓ అధికారికి లంచం ఇచ్చాడు. అయితే ఆ రైతు పని పూర్తి కాకుండానే ఆ అధికారి మారారు. కొత్త అధికారి వచ్చాడు. కథ మళ్ళీ మొదటికి వచ్చింది.

Even farmers are not spared by cruel 40% @BJP4Karnataka sarkar. Frustrated farmer wanted to give his cattle as bribe to an officer in @BSBommai's home district.

No wonder Basavaraj Bommai is known as #PayCM. He is a CM only for those who pay him.#BrashtaJanagalaPaksha pic.twitter.com/iaoS4ojY0G

— Siddaramaiah (@siddaramaiah) March 10, 2023