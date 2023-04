Kerala Horror: కేరళలో ఘోరం.. సీటు కోసం రైలులో తోటి ప్రయాణీకులపై పెట్రోల్ పోసి నిప్పంటించిన నిందితుడు.. ముగ్గురు మృతి..

Newdelhi, April 3: కేరళలో (Kerala) ఘోరం చోటు చేసుకుంది. రైలులో (Train) ప్రయాణిస్తున్న సమయంలో సీటు (Seat) కోసం వివాదం తలెత్తడంతో ఓ ప్రయాణికుడు తోటి ప్రయాణికురాలిపై పెట్రోల్ (Petrol) పోసి నిప్పంటించాడు. ఈ ఘటనలో మహిళతో సహా ముగ్గురు మరణించారు. రైలు బోగీకికూడా మంటలు అంటుకొన్నాయి. దీంతో ప్రయాణీకులు భయబ్రాంతులకు గురయ్యారు. చైన్ లాగి ట్రైన్‌ను నిలిపివేశారు. ఈ క్రమంలో నిందితుడు అక్కడినుంచి ఓ బైక్ పై పరారయ్యాడు. సమాచారం అందుకున్న రైల్వే సిబ్బంది ఘటన స్థలానికి చేరుకొని మంటలను ఆర్పేశారు. ఈ ఘటనలో తొమ్మిది మంది ప్రయాణీకులకు గాయాలయ్యాయి. అలప్పుజా – కన్నూరు ఎగ్జిక్యూటివ్ ఎక్స్‌ ప్రెస్‌లోని డీ1 కోచ్‌లో ఈ ప్రమాదం చోటు చేసుకుంది.

McDonald’s Layoffs: అమెరికాలోని తమ కార్పొరేట్ కార్యాలయాలను ఈ వారం మూసేస్తున్నట్టు మెక్ డొనాల్డ్స్ ప్రకటన.. ఉద్యోగులను తీసివేయడంలో ఇది ముందస్తు వ్యూహమని అనుమానాలు

Three people were killed and many suffered burn injuries after an unidentified person poured inflammable oil on co-passengers and set them afire inside the D-1 coach of the Alapuzha-Kannur Express on Sunday.

(Reports Ramesh Babu)https://t.co/uAa2WyVUrY

— Hindustan Times (@htTweets) April 3, 2023