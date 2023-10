Candidate On Donkey: గాడిదపై వెళ్లి నామినేషన్‌ వేసిన అభ్యర్థి.. మధ్యప్రదేశ్‌ లో జరిగిన ఈ వింత చర్య వెనుక గొప్ప కారణమే ఉంది.. అసలేంటీ సంగతి?? (వీడియోతో)

Newdelhi, Oct 28: సాధారణంగా ఎన్నికల్లో (Elections) పోటీ చేసే అభ్యర్థి నామినేషన్‌ (Nomination) వేసేందుకు కార్లలోనో (Car), ట్రాక్టర్‌లలోనో, బైకులపైనో (Bike) అనుచరులతో కలిసి ర్యాలీగా వెళ్తారు. కానీ, మధ్యప్రదేశ్‌ (Madhyapradesh) రాష్ట్రం బుర్హాన్‌ పూర్‌ జిల్లాలోని బుర్హాన్‌ పూర్‌ నియోజక వర్గ స్వతంత్ర అభ్యర్థి ప్రియాంక్‌ సింగ్ థాకూర్‌ ఏకంగా గాడిదపై వెళ్లి రిటర్నింగ్‌ అధికారికి తన నామినేషన్‌ పత్రాలను సమర్పించారు. ప్రియాంక్‌ సింగ్‌ గాడిదపై వెళ్లి నామినేషన్‌ వేసిన ఘటనకు సంబంధించిన ఫొటోలు, వీడియోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యాయి.

#WATCH | An Independent candidate named Priyank Singh Thakur from #Burhanpur was seen riding a donkey to file for nomination. He claimed that he's doing so to stand against major parties and dynastic politics.#viral #MadhyaPradesh #MPNews #donkey #FPJ pic.twitter.com/uo8Tt7fOvy

— Free Press Madhya Pradesh (@FreePressMP) October 26, 2023