Fake MLA: 72 ఏళ్ల వృద్ధుడు ఎమ్మెల్యేలా కర్ణాటక అసెంబ్లీలోకి చొరబడి.. దర్జాగా కుర్చీలో కూర్చున్న వైనం.. 15 నిమిషాలపాటు ఎవరూ గుర్తించని వైనం

Bengaluru, July 8: కర్ణాటక అసెంబ్లీలో (Karnataka Assembly) భద్రతా వైఫల్యం బయటపడింది. 72 ఏళ్ల వృద్ధుడొకరు ఎమ్మెల్యేలా (MLA) పోజిస్తూ దర్జాగా అసెంబ్లీలోకి వెళ్లి కూర్చున్నాడు. 15 నిమిషాలపాటు అతడిని ఎవరూ గుర్తించలేకపోయారు. చివరికి ఓ ఎమ్మెల్యే గుర్తించడంతో పోలీసులు అతడిని అరెస్ట్ (Arrest) చేశారు. నిందితుడిని చిత్రదుర్గకు (Chitradurga) చెందిన తిప్పేరుద్రగా (Thipperudra) గుర్తించారు.

Police said the man from #Karnataka's Chitradurga district claimed that he entered the Vidhan Soudha without permission just because he wanted to attend the Budget session. (By @nagarjund)https://t.co/UQdOzDey7Y

