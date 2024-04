Brushing Teeth-Cancer Link: ఉదయం లేవగానే బ్రష్ చేసుకుంటున్నారా? లేదా?? అయితే, ఈ వార్త మీకోసమే.. పొద్దున్నే బ్రష్‌ చేసుకోకపోతే పెద్దపేగు క్యాన్సర్‌ వస్తుందట.. అసలేంటీ సంగతి??

Newdelhi, Apr 7: ఉదయాన్నే పళ్లు తోమాలంటే (Morning Teeth Brushing) బద్ధకంగా ఉండేవారి కోసమే ఈ వార్త. మార్నింగ్ బ్రషింగ్ చేసుకోకపోతే, నోటి నుంచి దుర్వాసనతో (Bad Smell) పాటు నోటికి సంబంధించిన ఆరోగ్య సమస్యలు వస్తాయని వైద్యులు చెప్తుంటారు. అయితే, ఇప్పుడు అమెరికాకు చెందిన పరిశోధకులు మరో షాకింగ్ విషయాన్ని బయటపెట్టారు. ఉదయాన్నే బ్రష్‌ సరిగ్గా చేసుకోకపోతే పెద్దపేగు క్యాన్సర్‌ వచ్చే ప్రమాదం ఉందని హెచ్చరించారు. 200 మంది పెద్ద పేగు క్యాన్సర్‌ బాధితులపై జరిపిన అధ్యయనంలో ఈ విషయం తేలినట్టు వెల్లడించారు.

