Currency Notes In Bihar Drain: మురికి కాలువలో కరెన్సీ నోట్లు.. ఏరుకునేందుకు ఎగబడిన జనం.. బీహార్ లో ఘటన.. వీడియో ఇదిగో

Patna, May 7: బీహార్ (Bihar) లోని సాసారామ్ పట్టణంలో జరిగిన ఘటన ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో (Social Media) వైరల్ (Viral) గా మారింది. సిటీలోని ఓ మురుగునీటి కాలువలో (Drain) కరెన్సీ నోట్లు (Currency Notes) తేలుతూ కనిపించాయి. దీంతో వాటిని దక్కించుకోవడానికి జనం ఎగబడ్డారు. మురుగును, దుర్గంధాన్ని లెక్కచేయకుండా కాలువలోకి దిగి నోట్లు చేజిక్కించుకున్నారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ గా మారింది.

Paisa khuda toh nahi lekin Khuda kasam khuda se kam bhi nahi🤣🤣

Bundles of currency notes of ₹10 & 100 worth lakhs were seen floating in a drain in #Sasaram district of #Bihar.

People jumped in to get their share 😂😂

Incredible Bihar 🤨 pic.twitter.com/xYavir8ej3

— Amitabh Chaudhary (@MithilaWaala) May 7, 2023