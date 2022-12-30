Rishabh Pant Car Accident: ఇండియన్ క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్ కారుకు ఘోర ప్రమాదం.. గాయాలతో దవాఖానలో చేరిన పంత్
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Newdelhi, Dec 30: ఇండియన్ క్రికెటర్ (Indian Cricketer) రిషబ్ పంత్ (Rishab Pant) కారుకు (Car) ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో హాస్పిటల్ కి తరలించారు. ఉత్తరాఖండ్ (Uttarakhand) నుంచి ఢిల్లీకి (Delhi) తిరిగివస్తుండగా, ఆయన కారు రోడ్డు డివైడర్ కు డీకొని ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అనంతరం మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాద సమయంలో తన మెర్సిడెస్ కారును పంతే నడుపుతున్నట్టు సమాచారం.

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ఈ ఘటనలో రిషబ్ నుదురు, కాలుకి గాయాలైనట్టు వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్టు వెల్లడించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

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