Rishabh Pant Car Accident: ఇండియన్ క్రికెటర్ రిషబ్ పంత్ కారుకు ఘోర ప్రమాదం.. గాయాలతో దవాఖానలో చేరిన పంత్

Newdelhi, Dec 30: ఇండియన్ క్రికెటర్ (Indian Cricketer) రిషబ్ పంత్ (Rishab Pant) కారుకు (Car) ఘోర ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ఘటనలో ఆయనకు తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. దీంతో హాస్పిటల్ కి తరలించారు. ఉత్తరాఖండ్ (Uttarakhand) నుంచి ఢిల్లీకి (Delhi) తిరిగివస్తుండగా, ఆయన కారు రోడ్డు డివైడర్ కు డీకొని ఈ ప్రమాదం జరిగింది. అనంతరం మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాద సమయంలో తన మెర్సిడెస్ కారును పంతే నడుపుతున్నట్టు సమాచారం.

ప్రధానమంత్రి మోదీ మాతృమూర్తి హీరాబెన్ కన్నుమూత.. వందేళ్ల అద్భుతం భగవంతుని పాదాల వద్ద విశ్రాంతి తీసుకుంటోందని ప్రధాని ట్వీట్.. వీడియోతో

ఈ ఘటనలో రిషబ్ నుదురు, కాలుకి గాయాలైనట్టు వైద్యులు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఆయన పరిస్థితి నిలకడగా ఉన్నట్టు వెల్లడించారు. మరిన్ని వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.

బ్రెజిల్ ఫుట్‌బాల్ దిగ్గజం పీలే కన్నుమూత.. ప్రపంచంలోనే అత్యుత్తమ సాకర్ ఆటగాడిగా గుర్తింపు.. వీడియోతో

Cricketer Rishabh Pant is seriously injured in an accident on Delhi- Roorkee Highway...his car rammed into divider, Risabh Pant shifted to AIIMS Rishikesh#RishabhPant #RishabhPantaccident pic.twitter.com/qQ5XSUKFBr— Kumar Baldev Mishra (@kumarbaldev26) December 30, 2022