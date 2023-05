Newdelhi, May 5: ఈ సంవత్సరంలో తొలి చంద్రగ్రహణం (Lunar Eclipse) నేడు ఏర్పడబోతోంది. రాత్రి 8.42 గంటలకు మొదలై అర్ధరాత్రి (Mid Night) దాటిన తర్వాత 1.04 గంటల వరకు ఈ గ్రహణం ఉంటుందని నిపుణులు పేర్కొన్నారు. నేటి గ్రహణానికి ఓ ప్రత్యేకత ఉంది. దీనిని ‘పెనుంబ్రల్ గ్రహణం’ (Penumbral Lunar Eclipse) అంటారు. నేటి గ్రహణం భారత్‌లో కనిపించదని ఆఫ్రికా, ఆస్ట్రేలియా, అట్లాంటిక్ వంటి ప్రాంతాల్లోనే కనిపిస్తుందని ప్లానెటరీ సొసైటీ ఇండియా అధికారులు తెలిపారు. గ్రహణ ప్రభావం భారత్‌లో ఉంటుందని వస్తున్న వార్తలను నమ్మవద్దని వాళ్లు కోరారు. అలాగే, పుట్టబోయే బిడ్డలపై గ్రహణానికి సంబంధించిన హానికారక ప్రభావం ఉంటుందని చేస్తున్న ప్రచారాలను నమ్మవద్దని తెలిపారు.

