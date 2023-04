Rat Killing Case: ఎలుక తోకకు రాయికట్టి కాలువలో పడేసి చంపిన వ్యక్తి.. 30 పేజీల చార్జిషీట్ నమోదు చేసిన పోలీసులు.. గతేడాది నవంబరులో ఘటన.. తాజాగా నిందితుడిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు.. 5 ఏండ్లు జైలు శిక్ష పడే అవకాశం

Newdelhi, April 12: ఇదో విచిత్రమైన కేసు. కుమార్ అనే వ్యక్తి ఎలుక (Rat) తోకకు రాయి కట్టి (Stone) దానిని కాలువలో (Canal) పడేశాడు. గమనించిన వికేంద్రశర్మ అనే వ్యక్తి దానిని కాలువ నుంచి బయటకు తీసి కాపాడే (Rescue) ప్రయత్నం చేశాడు. అయితే, అది అప్పటికే మరణించింది. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ (Uttarpradesh) లో గతేడాది జరిగింది. దీంతో వికేంద్రశర్మ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా, కుమార్‌ను అరెస్ట్ చేశారు. ఆ తర్వాత ఆయన బెయిలుపై విడుదలయ్యాడు. ఎలుక కళేబరానికి నిర్వహించిన ఫోరెన్సిక్ నివేదికలో కాలేయ ఇన్ఫెక్షన్, ఊపిరితిత్తుల ఇన్ఫెక్షన్ సోకిందని, ఫలితంగా ఊపిరాడక చనిపోయిందని తేలింది.

Cow Urine: గో మూత్రం మానవ వినియోగానికి పనికిరాదు.. అందులో హానికారక బ్యాక్టీరియాలున్నాయన్న తాజా పరిశోధన.. బరేలీలోని ఐవీఆర్ఐ పరిశోధనలో తేలిన నిజం

Uttar Pradesh: Police File 30-Page Chargesheet Against Man For Drowning Rat In Drain https://t.co/x3ABBYGICR

— MD Akash Hossain (@AkashHossainOp) April 11, 2023