Winter Session of Parliament Today: నేటి నుంచి 22వ తేదీ వరకు పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు.. కీలక బిల్లులు ముందుకు

Newdelhi, Dec 4: పార్లమెంట్‌ శీతాకాల సమావేశాలు (Winter session of Parliament) సోమవారం నుంచి ప్రారంభం కానున్నాయి. ఈ నెల 22వ తేదీ వరకు ఇవి కొనసాగనున్నాయి. అధికార పక్షాన్ని ఇరుకున పెట్టేందుకు విపక్షాలు అస్త్రశస్ర్తాలను సిద్ధం చేసుకుంటున్నాయి. వాటిని తిప్పికొట్టేందుకు అధికార బీజేపీ (BJP) వ్యూహాలకు పదునుపెట్టింది. పార్లమెంట్‌లో (Parliament) ప్రశ్నలు అడగడానికి ముడుపులు తీసుకున్నారని ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న తృణమూల్‌ కాంగ్రెస్‌ ఎంపీ మహువా మొయిత్రాను లోక్‌సభ నుంచి బహిష్కరించాలని ఎథిక్స్‌ కమిటీ ఇచ్చిన నివేదికను ఈ సమావేశాల్లో ప్రవేశపెట్టనున్నారు. సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందు జరుగుతున్న ఈ సమావేశాలు వాడీవేడిగా సాగే సూచనలు కనిపిస్తున్నాయి.

The winter session of Indian Parliament begins today.

There will be 15 sittings spread over 19 days during which 21 bills will be debated during the Session, till 22nd of December. #WinterSession pic.twitter.com/AySVFZGp5Y

