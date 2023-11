Release Husband For Child: నాకు బిడ్డ కావాలి అందుకు నా భర్తను జైలు నుంచి విడుదల చేయండి.. మధ్యప్రదేశ్‌ హైకోర్టులో మహిళ పిటిషన్‌

Newdelhi, Nov 4: మధ్యప్రదేశ్‌ (Madhyapradesh) హైకోర్టులో (Highcourt) ఓ ఆసక్తికరమైన పిటిషన్‌ దాఖలైంది. క్రిమినల్‌ కేసులో (Criminal Case) జైలుశిక్ష పడిన ఓ ఖైదీ భార్య ఈ పిటిషన్‌ వేసింది. తాను తల్లిని కావాలనుకుంటున్నానని, అందుకోసం తన భర్తను జైలు నుంచి విడుదల చేయాలని ఆమె తన పిటిషన్‌ లో అభ్యర్థించింది. కనీసం 15 నుంచి 20 రోజులపాటు తన భర్తను జైలు నుంచి విడుదల చేయాలని కోరింది. పిల్లలను కనడం తన ప్రాథమిక హక్కు అని ఆమె పిటిషన్‌ లో పేర్కొంది.

