Bhopal, Aug 4: ప్రముఖ ఫుడ్ డెలివరీ సంస్థ జొమాటో (Zomato) చేసిన ఒక ట్వీట్ (Tweet) ప్రస్తుతం వైరల్ (Viral) గా మారింది “అంకిత ప్లీజ్ స్టాప్ సెండింగ్ టు యువర్ ఎక్స్ ” అంటూ జొమాటో చేసిన ట్వీట్ ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ గా మారింది. అసలు కథ ఏంటంటే.. భోపాల్‌కు (Bhopal) చెందిన అంకిత అనే యువతి తన మాజీ ప్రియుడికి జొమాటోలో ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసింది. ఆమె పెట్టిన ఫుడ్ ఆర్డర్‌లో క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ ఆప్షన్‌ను ఎంచుకుంది. అయితే తీరా ఆ ఫుడ్ అక్కడకి వెళ్లాక సదరు మాజీ క్యాన్సిల్ చేశాడు. ఇలా మూడుసార్లు జరిగింది.

#Zomato's Request To 'Ankita from Bhopal' To Stop Ordering Food For Ex Triggers Hilarious Jokes Onlinehttps://t.co/FtoQKs03Pe pic.twitter.com/ahCpDZdjNH

— TIMES NOW (@TimesNow) August 3, 2023