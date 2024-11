జూనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ను కలిసేందుకు కుప్పం నుంచి హైదరాబాద్‌కు ఆయన అభిమానులు పాదయాత్ర చేపట్టిన సంగతి విదితమే. కుప్పం గ్రామదేవత శ్రీ ప్రసన్న తిరుపతి గంగమ్మ దేవాలయంలో ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించిన అభిమానులు హరి, లక్ష్మీపతి, కదిరప్ప, శివ హైదరాబాద్‌కు పాదయాత్రగా పయనమయ్యారు. తాజాగా వారు హైదరాబాద్ చేరుకుని జూనియర్ ఎన్టీఆర్ ని కలిసారు.

NBK 109 టైటిల్‌ వచ్చేసింది..'డాకు మహారాజ్‌'గా బాలయ్య బాబు, టీజర్‌తో పాటు రిలీజ్‌ డేట్ కూడా ప్రకటించిన మేకర్స్

Here's Video

MAN OF MASSES #JrNTR met fans who walked all the way from Kuppam. He spent time with them and made their day with his warmth 😍#ManOfMassesNTR #NTR #Hyderabad #War2 pic.twitter.com/v36ebFwrpW

— Aadhan Telugu (@AadhanTelugu) November 15, 2024