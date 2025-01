Hyderabad, Jan 18: ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ (AP) మాజీ ముఖ్యమంత్రి, సీనియర్ నటుడు ఎన్టీఆర్ (NTR) 29వ వర్ధంతిని పురస్కరించుకొని హైదరాబాద్‌ లోని ఎన్టీఆర్ ఘాట్ వద్ద జూనియర్ ఎన్టీఆర్, కల్యాణ్‌ రామ్ నివాళులు అర్పించారు. మరికొద్దిసేపట్లో నటుడు, ఎమ్మెల్యే నందమూరి బాలకృష్ణ, మంత్రి నారా లోకేశ్ తదితరులు కూడా ఎన్టీఆర్ ఘాట్‌ కు చేరుకుని నివాళి అర్పించనున్నారు.

#WATCH | Hyderabad, Telangana: Junior NTR arrives at NTR ghat and pays tributes to the former CM of united Andhra Pradesh and Telugu film actor NTR on his 29th death anniversary. pic.twitter.com/Cg8Ro7NytZ

