న్యూయార్క్ ఫిల్మ్ క్రిటిక్స్ సర్కిల్ (NYFCC) అవార్డు గెలుచుకుంది పాయల్ కపాడియా. ఆల్ వి ఇమాజిన్ యాజ్ లైట్ చిత్రానికి ఉత్తమ అంతర్జాతీయ చిత్రం అవార్డును అందుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా మాట్లాడిన పాయల్..ఇది చాలా గొప్ప అనుభవం. ఇక్కడ యుఎస్ ఫిల్మ్ కమ్యూనిటీలో అద్భుతమైన వ్యక్తులను కలిశాను అని తెలిపింది. మీ మద్దతుకు హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అని చెప్పారు.

Payal Kapadia bags New York Film Critics Circle award

Payal Kapadia accepts the Best International Film award for ‘All We Imagine As Light’.

“Jodie Foster has seen our movie…twice!”#NYFCC90 pic.twitter.com/Exhjzb3r5s — New York Film Critics Circle (@nyfcc) January 9, 2025

