విశ్వక్ సేన్ నటించిన లైలా ప్రేమికుల దినోత్సవం నాడు థియేటర్లలో విడుదల కానుంది. రామ్ నారాయణ్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం ట్రైలర్ ఆన్‌లైన్‌లో విడుదలైనప్పటి నుండి వివాదాలతో చుట్టుముట్టబడింది. విశ్వక్ సేన్ ఒక లేడీ గెటప్‌ను ప్రతికూల కోణంలో చిత్రీకరించారని చాలా మంది విమర్శించారు. "30 ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ" ట్యాగ్ తో పేరుగాంచిన నటుడు పృథ్వీ రాజ్ చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ వివాదానికి మరింత బలం చేకూరుస్తున్నాయి. నిన్న జరిగిన ఈ సినిమా ప్రీ-రిలీజ్ ఈవెంట్ లో, లైలాలో తన పాత్ర గురించి చర్చిస్తూ పరోక్షంగా ఒక రాజకీయ పార్టీని విమర్శించారు. అతని వ్యాఖ్యలు త్వరగా వైరల్ అయ్యాయి.

దీంతో ఆ రాజకీయ పార్టీ మద్దతుదారులు X (గతంలో ట్విట్టర్)లో “బాయ్‌కాట్ లైలా” అనే ట్రెండ్‌ను ప్రారంభించడం ద్వారా వ్యతిరేకతకు మరింత ఆజ్యం పోశారు. ఈ పెరుగుతున్న వివాదం సినిమా బాక్సాఫీస్ పనితీరును ప్రభావితం చేసే అవకాశం ఉంది. ఈ పరిస్థితిని పరిష్కరించడానికి, క్షమాపణ చెప్పడానికి చిత్ర బృందం ప్రెస్ మీట్ నిర్వహించాలని యోచిస్తున్నట్లు నివేదికలు సూచిస్తున్నాయి. అయితే, పృథ్వీ రాజ్ వ్యాఖ్యలు ఆన్‌లైన్‌లో చక్కర్లు కొడుతుండడంతో, ఈ వివాదం ఎలా బయటపడుతుందో చూడాలి.

‘Boycott Laila’ trends on X as Prudhvi Raj’s remarks

We love cinema, Meeru ela ayina cinema lu theesukondi, but Cinema peru cheppi Politics maatladakandi. Monna Game changer movie ki strong ga result chupinchaam. Ippudu dheeniki kuda chupisthaam. Idhe last warning ga consider chesthe better. @VishwakSenActor #BoycottLaila #ysrcp… pic.twitter.com/dSUYEkmk9v

— AMAR REDDY (@amar_redde) February 10, 2025