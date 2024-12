రుణాలు తిరిగి చెల్లించమని వారిని బలవంతం చేసేందుకు డిఫాల్ట్ చేసిన రుణగ్రహీతల ఫోటో, వివరాలను ఒక బ్యాంకు ప్రచురించరాదని కేరళ హైకోర్టు ఇటీవల పేర్కొంది. ఇలాంటి చర్యలు వ్యక్తి గౌరవంగా, ప్రతిష్టతో జీవించే హక్కును హరించివేస్తాయని జస్టిస్ మురళీ పురుషోత్తమన్‌తో కూడిన హైకోర్టు ధర్మాసనం పేర్కొంది. "రుణగ్రహీతలు తమ ప్రతిష్టను, గోప్యతను దెబ్బతీస్తామని బెదిరించడం ద్వారా రుణాలను తిరిగి చెల్లించమని బలవంతం చేయలేరు. రుణగ్రహీతలు గౌరవంగా మరియు ప్రతిష్టతో జీవించడానికి రుణగ్రహీతల యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్‌లు మరియు ఇతర వివరాలను ప్రచురించడం లేదా ప్రదర్శించడం అనేది రుణగ్రహీతల హక్కుపై దాడి చేస్తుంది.

చట్టం ద్వారా నిర్దేశించబడిన విధానం ప్రకారం తప్ప జీవితం మరియు వ్యక్తిగత స్వేచ్ఛను హరించడానికి వీల్లేదు" అని రాష్ట్ర అత్యున్నత న్యాయస్థానం పేర్కొంది. ఇలాంటి చర్యలు రాజ్యాంగంలోని ఆర్టికల్ 21 ప్రకారం వ్యక్తి హక్కును ఉల్లంఘించడమేనని హైకోర్టు పేర్కొంది. ఇది ఏదైనా చట్టం లేదా రూల్స్‌లో పేర్కొన్న రికవరీ విధానం కాదని కోర్టు పేర్కొంది.

