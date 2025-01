రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) చెక్కులపై నల్ల సిరా వాడకాన్ని నిషేధించిందని పేర్కొంటూ ఒక సోషల్ మీడియా పోస్ట్ వైరల్ అవుతోంది. సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ప్రకారం, RBI తన కొత్త మార్గదర్శకాలలో చెక్కులు రాయడానికి నల్ల సిరా వాడకాన్ని నిషేధించింది.

వైరల్ అయిన సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ద్వారా చెలరేగిన విస్తృత గందరగోళానికి ప్రతిస్పందనగా, ప్రెస్ ఇన్ఫర్మేషన్ బ్యూరో (PIB) చెక్కులు రాయడానికి నల్ల సిరా వాడకాన్ని నిషేధిస్తూ రిజర్వ్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా (RBI) నుండి కొత్త మార్గదర్శకాలు ఏవీ లేవని తెలిపింది.

ఇండియా పోస్ట్ ఉచిత బహుమతుల స్కామ్: మోసగాళ్ళు ఇండియా పోస్ట్ పేరుతో నకిలీ లక్కీ డ్రా ద్వారా ప్రైవేట్ సమాచారాన్ని దొంగిలించారు, PIB ఫ్యాక్ట్ చెక్ నిజాన్ని వెల్లడిస్తుంది. ఎస్‌బీఐ యోనో యాప్‌పై కీలక ప్రకటన, ఆండ్రాయిడ్ 12 కంటే తక్కువ ఉన్న వారికి మార్చి 1 నుంచి సేవలు బంద్, కొత్త వెర్షన్ మొబైల్‌కి మారాలని సూచన

RBI Banned Use of Black Ink on Cheques?.. PIB Fact Check Details

It is being claimed in social media posts that @RBI has issued new rules prohibiting the use of black ink on cheques.#PIBFactCheck

▶️This claim is #FAKE

▶️Reserve Bank of India has not prescribed specific ink colors to be used for writing cheques

🔗https://t.co/KTZIk0dawz pic.twitter.com/vbL3LbBtFs

— PIB Fact Check (@PIBFactCheck) January 17, 2025