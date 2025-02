Narrow Escape for Child As Car Driven by Woman Runs Him Over in Ghaziabad (Photo Credits: X/@SimranBabbar_05)

ఫిబ్రవరి 20, మంగళవారం తెల్లవారుజామున 4 గంటల ప్రాంతంలో ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని ఘజియాబాద్‌లోని ఎస్‌జి గ్రాండ్ సొసైటీలో జరిగిన ఓ దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటనలో, ఒక కారు ఆ కాంపౌండ్‌లో ఆడుకుంటున్న చిన్నారిపైకి దూసుకెళ్లింది. ఈ సంఘటన మొత్తం కెమెరాలో రికార్డైంది, కారు చక్రం కింద చిక్కుకున్న చిన్నారిపై మహిళ కారు నడుపుతున్నట్లు ఇందులో ఉంది. ఈ సంఘటనకు సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది. ఒక వ్యక్తి వెంటనే ఆ చిన్నారిని రక్షించడానికి పరుగెత్తుకుంటూ వెళ్లి ఘోర ప్రమాదం నుంచి బాలుడిని కాపాడారు. చిన్నారి గాయపడినప్పటికీ, ఆ మహిళ కొద్దిసేపటికే కారు దిగి అక్కడి నుండి బాలుడు దగ్గరకు వెళ్లింది.వెంటనే క్షణాల్లోనే కారును తీసుకుని అక్కడినుంచి వెళ్లిపోయింది. ఆ మహిళ రాజేంద్ర నగర్ ఎక్స్‌టెన్షన్‌లోని సొసైటీకి వచ్చినట్లు సమాచారం.

Narrow Escape for Child Playing in SG Grand Society As Car Driven by Woman Runs Him Over in Uttar Pradesh

What a heart wrenching incident. Child plays inside a society in Ghaziabad’s Rajnagar Extension. Woman runs the car over the child, thankfully child escapes narrowly but suffers majorly @ghaziabadpolice @RNExtnResidents @Uppolice Proper inquiry should be done immediately pic.twitter.com/ymRAEG1SzD — Simran (@SimranBabbar_05) February 26, 2025

