బాలీవుడ్ సూపర్ స్టార్ అక్షయ్ కుమార్ సోమవారం (ఫిబ్రవరి 24) ప్రయాగ్ రాజ్ లో జరిగిన మహా కుంభమేళాను సందర్శించారు, అక్కడ ఆయన త్రివేణి సంగమంలో పుణ్యస్నానం ఆచరించారు. తెల్లటి కుర్తా ధరించి, నదుల పవిత్ర సంగమ స్థలానికి దారితీసే మెట్లు దిగుతున్నప్పుడు ఆయనతో పాటు స్వచ్ఛంద సేవకులు కూడా ఉన్నారు. కుంభమేళా నుండి అక్షయ్ వచ్చిన వీడియో త్వరగా ఆన్‌లైన్‌లో వ్యాపించింది, మతపరమైన సమావేశంలో ఆయన పాల్గొంటున్నప్పుడు ఆయన ప్రశాంతమైన చిరునవ్వును ప్రదర్శించారు. ఫిబ్రవరి 26, 2025న శివుని మహా శివరాత్రి శుభ సందర్భంతో పాటు, మహా కుంభమేళా ముగింపుకు కొన్ని రోజుల ముందు ఆయన సందర్శన జరిగింది.

