విధిరాతను మార్చలేమనే దానికి ఈ వీడియోనే ఉదాహరణగా చెప్పుకోవచ్చు. రాజస్థాన్‌లోని ధోల్‌పూర్ జిల్లాలో మంగళవారం సాయంత్రం ఒక విషాద ప్రమాదం జరిగింది. ఇందులో ఇద్దరు మరణించారు. ధోల్పూర్ రోడ్డుపై ఓవర్‌లోడ్ తో కూడిన ట్రక్కు ఊగుతూ వచ్చి అదే రోడ్డులో ట్రక్కు ముందు వెళుతున్న బైక్ రైడర్లపై బోల్తా పడింది.

హైడ్రా మెషిన్ సహాయంతో ట్రక్కును తొలగించి, యువకులిద్దరినీ బయటకు తీశారు. అయితే అప్పటికే వారు మృతి చెందారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన సీసీటీవీ వీడియో బయటకు వచ్చింది. వీడియోలో ఓ భారీ ఓవర్ లోడ్ ట్రక్కు రోడ్డు మీద వెళ్లడం చూడవచ్చు. దాని ముందు బైక్ రైడర్లు వెళుతున్నారు. అయితే అది ఒక్కసారిగా అదుపుతప్పి వారిద్దరిపైన పడింది. ఇద్దరూ అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు.

Tragic Accident Caught on Camera in Dholpur

Why are rear view mirrors essential on the road !!!

Mirrors are only for this reason.

If he had seen,he would've escaped by speeding !!#IndianRoads pic.twitter.com/b52BIEQ2Cf

