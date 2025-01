స్టేట్ బ్యాంక్ ఆఫ్ ఇండియా యోనో యాప్ ద్వారా ఖాతాదారులకు మరింత చేరువ అయిన విషయం తెలిసిందే. అయితే తాజాగా యోనో యాప్ వినియోగంపై ఎస్‌బీఐ కీలక ప్రకటన చేసింది. సైబర్ నేరాలు ఎక్కువ అవుతున్న నేపథ్యంలో భద్రత దృష్ట్యా ఎస్‌బీఐ ఈ కీలక సూచనలు చేసింది. ఆండ్రాయిడ్ 11, అంతకంటే తక్కువ వెర్షన్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఉన్న స్మార్ట్ ఫోన్లలో త్వరలోనే యోనో సేవలు నిలిపి వేయనున్నట్లు తెలిపింది.

వెంటనే ఎస్‌బీఐ ఖాతాదారులు కొత్త వెర్షన్ మొబైల్‌కి మారాలని సూచించింది. ఈ విషయాన్ని ఖాతాదారులకు సందేశాల ద్వారా తెలియజేస్తోంది. ఆండ్రాయిడ్ 12 అంతకంటే ఎక్కువ వెర్షన్ మొబైల్‌కి అప్‌గ్రేడ్ కావడానికి ఫిబ్రవరి 28 వరకు గడువు ఇచ్చింది. అప్పటి వరకూ మాత్రమే యోనో సేవలు ఆండ్రాయిడ్ 12 కంటే తక్కువ వెర్షన్ మొబైల్ వాడే వారు కూడా పొందే అవకాశం ఉంటుంది. పాత వెర్షన్ మొబైల్స్‌లో మార్చి 1 నుంచి యోనో సేవలు నిలిచిపోతాయని ఖాతాదారులకు ఎస్‌బీఐ స్పష్టం చేసింది.

YONO app is not compatible with Android 11 or lower versions

Facing an issue with YONO SBI app on my Redmi Note 7 Pro (Android 10). App requires Android 12+, but my 5-year-old device can't update further. @XiaomiIndia , @TheOfficialSBI , kindly provide support or alternative solutions for users with older devices. @OfficialSBICare @Xiaomi pic.twitter.com/M7hDXzmurD

My SBI YONO App has stopped working as my Samsung M30 cell phone is not upgradable to Android version 12 & above. My Phone has Android ver 11

My cell phone is completely operational & in very good condition. @OfficialSBICare must tell me what to do.

— Munendra kumar Jha (@MunendrakumarJ3) January 18, 2025