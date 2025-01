ఆకాశంలో అద్భుతం జరిగింది. ఒకేసారి ఆరు గ్రహాలు పరేడ్ చేసిన విధంగా ఆకాశంలో అద్భుతం చేశాయి. ఆరు గ్రహాలు—శుక్ర, కుజ, గురు, శని, నెప్ట్యూన్, యురేనస్—అందంగా సమూహమై “గ్రహాల పరేడ్”(Planet Parade 2025)గా రాత్రి ఆకాశాన్ని(Night Sky) అలంకరించాయి.

ఈ అద్భుత దృశ్యం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఖగోళ ప్రేమికులను(Sky watchers) ఆకట్టుకుంది. ఇలాంటి సందర్భాలు చాలా అరుదు. ఖగోళ శాస్త్రం(Planet)పై ఆసక్తిగల వారికి సౌర వ్యవస్థ యొక్క సౌందర్యాన్ని ప్రత్యక్షంగా వీక్షించే అరుదైన అవకాశాన్ని కల్పించింది.

అయితే నెప్ట్యూన్ మరియు యురేనస్ లాంటి దూరంలోని గ్రహాలను చూడటానికి టెలిస్కోప్స్ అవసరం తప్పనిసరి. ఈ అరుదైన ఖగోళ సంఘటన అద్భుత దృశ్యాన్ని మీరు ఆస్వాదించండి.

Planet Parade 2025

Look west about 30 minutes after sunset and you'll immediately see Venus. Below and slightly to the left is much dimmer Saturn. Jupiter is almost directly overhead in the Hyades cluster and Mars is high in the east, in Gemini.

All pics mine. pic.twitter.com/UZsTV8GRqq

— Pooetryman (@POOetryman) January 25, 2025