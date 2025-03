బనశంకరిలోని 80 ఫీట్ రోడ్డులో జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో రెండు BMTC బస్సుల మధ్య ఆటోరిక్షా ఇరుక్కుపోయి డ్రైవర్, అందులోని ప్రయాణీకుడు మరణించిన దృశ్యం కెమెరాలో రికార్డైంది. గిరినగర్‌లోని సీతా సర్కిల్ సమీపంలో వేగంగా వస్తున్న ఆటో అదుపు తప్పి బస్సును ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను డ్రైవర్ అనిల్ కుమార్, డాక్టర్ విష్ణు భాపత్ (80)గా గుర్తించారు.

ఆయన ఒక రోజు ముందే తన పుట్టినరోజు జరుపుకున్నారు. ఆయన కుమారుడు అమెరికాకు తిరిగి వెళ్తున్నాడు. సెండాఫ్ ఇవ్వడానికి వెళుతుండగా ప్రయాణం మధ్యలో ఈ విషాద వార్త అందింది. ఈ ప్రమాదం ప్రాణాంతకం కావడంతో వెంటనే మరణాలు సంభవించాయి. బనశంకరి ట్రాఫిక్ పోలీసులు, స్థానిక అధికారులు సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాలను KIMS ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ సంఘటనపై అధికారులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు.

Passenger Crushed to Death After Vehicle Gets Trapped Between 2 BMTC Buses in Banashankari

Tragic Accident in Hanumanthanagar: Reckless BMTC Buses Crush Autorickshaw, Killing Driver and Passenger In a shocking incident captured on CCTV, a tragic accident occurred in Hanumanthanagar, Bengaluru, where a BMTC autorickshaw was fatally trapped between two BMTC buses. The… pic.twitter.com/Powxs0yjXD — Karnataka Portfolio (@karnatakaportf) March 2, 2025

