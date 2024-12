అలహాబాద్ హైకోర్టు ఇటీవల బావ, భార్య సోదరి మధ్య సంబంధాలపై ఒక ముఖ్యమైన వ్యాఖ్య చేసింది. ఇద్దరి మధ్య సంబంధాన్ని 'అనైతికం'గా పేర్కొన్న కోర్టు, అయితే మహిళ పెద్దవారైతే, వారి సంబంధం అత్యాచారం నేరం కిందకు రాదని కోర్టు పేర్కొంది. పెళ్లికి ప్రలోభపెట్టి తన కోడలిని అపహరించి అత్యాచారానికి పాల్పడ్డాడన్న ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న నిందితుడిపై కోర్టు ఈ వ్యాఖ్య చేసింది. నిందితుడికి బెయిల్ మంజూరు చేస్తూ జస్టిస్ సమీర్ జైన్‌తో కూడిన ధర్మాసనం ఈ వ్యాఖ్యలు చేసింది. వారిద్దరి మధ్య ఉన్న సంబంధం కుటుంబ సభ్యులకు తెలియడంతో వెంటనే కేసు నమోదు చేశారు. వయోజన మహిళ, తన వాంగ్మూలంలో ఆరోపణలను మొదట ఖండించింది, కానీ తరువాత తన ప్రకటనను మార్చింది. నిందితుడితో సంబంధం ఉందని అంగీకరించింది.

ఇద్దరూ చాన్నాళ్ల పాటు ఏకాభిప్రాయంతో సంబంధం పెట్టుకుంటే అది అత్యాచారం కిందకు రాదు, అలహాబాద్ హైకోర్టు తీర్పు ఇదిగో..

న్యాయమూర్తి సమీర్ జైన్ నేతృత్వంలోని సింగిల్ బెంచ్ వారి సంబంధం సామాజికంగా మరియు నైతికంగా తప్పు అని పేర్కొంది. అయితే ఆ మహిళ పెద్దది అని, ఆమె అంగీకారంతోనే సంబంధం పెట్టుకుందని, కాబట్టి అది అత్యాచారం నేరం పరిధిలోకి రాదని కోర్టు పేర్కొంది. నిందితుడికి ఎలాంటి నేర నేపథ్యం లేదని, జూలై 2024 నుంచి కస్టడీలో ఉన్నందున కోర్టు బెయిల్ మంజూరు చేసింది.

HC on 'Jija' & 'Sali' Relation:

