మహారాష్ట్రలో జరిగిన ఒక దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటనలో, పూణేలో 26 ఏళ్ల మహిళపై అత్యాచారం జరిగింది. వార్తా సంస్థ IANS ప్రకారం, స్వర్గేట్ బస్ స్టాండ్ వద్ద ఆపి ఉంచిన బస్సులో మహిళపై అత్యాచారం జరిగింది. నిందితుడుని దత్తా గడేగా గుర్తించబడ్డాడు, అతను మహిళపై అత్యాచారం చేసిన తర్వాత అక్కడి నుండి పారిపోయాడు. పోలీసులు సిసిటివి ద్వారా అతన్ని గుర్తించి, అతని కోసం గాలింపు చర్యలు ప్రారంభించారు. నిందితుడు అటుగు వెళ్తున్న మహిళను బస్సులోకి లాక్కెళ్లి మరీ అత్యాచారం చేసినట్లుగా వార్తలు వస్తున్నాయి. ఆమె అరవకుండా నోరు కప్పెట్టి దారుణానికి పాల్పడ్డాడు.

Woman Raped Inside Parked Bus at Swargate Bus Stand

#BREAKING A 26-year-old woman was raped inside a parked bus at Swargate bus stand. The accused, Dutta Gade, fled the scene. Police have identified him through CCTV and launched a search: Swargate Police Station, Pune City Police pic.twitter.com/L6rXu94SWZ

