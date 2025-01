సిడ్నీ టెస్ట్ లో ఆస్ట్రేలియా ఘన విజయం సాధించింది. ఆరు వికెట్ల తేడాతో టీం ఇండియాపై విజయం సాధించింది ఆస్ట్రేలియా. కేవలం నాలుగు వికెట్లు కోల్పోయి 162 పరుగుల లక్ష్యాన్ని ఛేదించి...3-1 తేడాతో బోర్డర్ గవాస్కర్ సిరీస్ గెలుచుకుంది ఆసీస్. ఈ విజయంతో వరల్డ్ టెస్ట్ ఛాంపియన్ షిప్ ఫైనల్ కు అర్హత సాధించింది ఆసీస్. నితీష్ కుమార్ రెడ్డి బౌలింగ్‌...అద్భుత క్యాచ్‌ పట్టిన విరాట్ కోహ్లీ, కేఎల్ రాహుల్..కమిన్స్‌, స్టార్క్ ఎలా ఔట్ అయ్యారో చూడండి

Australia win the Sydney Test by 6 wickets

A spirited effort from #TeamIndia but it's Australia who win the 5th Test and seal the series 3-1

