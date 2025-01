ఉత్తర ప్రదేశ్‌ (Uttar Pradesh) రాష్ట్రంలోని బాగ్‌పత్‌ (Baghpat)లో ఆదినాథుడి ఆలయంలో లడ్డూ వేడుక నిర్వహిస్తుండగా చెక్కతో నిర్మించిన వేదిక ఒక్కసారిగా కుప్పకూలిపోయింది (Platform Collapses). ఈ ఘటనలో 20 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. యూపీ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. బరౌత్‌లోని జైన్‌ కమ్మూనిటీ ఇవాళ ‘లడ్డూ మహోత్సవ్‌’ (Laddoo Mahotsav)ను నిర్వహించింది. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ఉత్తరప్రదేశ్‌తో పాటు మధ్యప్రదేశ్, రాజస్థాన్, గుజరాత్ వంటి రాష్ట్రాల నుంచి పెద్ద సంఖ్యలో భక్తులు ఆదినాథుడి ఆలయానికి చేరుకున్నారు. ఈ సందర్భంగా భక్తుల కోసం నిర్వాహకులు చెక్కతో వేదికను నిర్మించారు. అధిక సంఖ్యలో ప్రజలు తరలిరావడంతో బరువు ఎక్కువై వేదిక ఒక్కసారిగా కుప్ప కూలిపోయింది.

ఘటన సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే అక్కడికి చేరుకొని సహాయక చర్యలు చేపట్టారు. క్షతగాత్రులను సమీపంలోని ఆసుపత్రులకు తరలించారు. ఈ ప్రమాదంపై సీఎం యోగి ఆదిత్యనాథ్‌ స్పందించారు. ప్రమాదం గురించి అధికారులను ఆరా తీశారు. బాధితులకు మెరుగైన వైద్యం అందించాలని ఆదేశించారు.

Baghpat Watchtower Collapse:

#WATCH | Uttar Pradesh: A watchtower collapsed during the 'Laddu Mahotsav' organized by the Jain community in Baghpat's Baraut city Over 20 people got injured pic.twitter.com/HgyOqxwmMU — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) January 28, 2025

Major accident during the Lord Aadinath "Nirvan Ladoo event" in Baraut area in UP's Baghpat district. Several feared trapped and injured after a makeshift wooden log structure at Manstambh premises collapsed. Warning: Disturbing video. pic.twitter.com/2DTcSuhhKG — Piyush Rai (@Benarasiyaa) January 28, 2025

Uttar Pradesh: A major accident occurred in Baghpat during the Lord Adinath Nirvana Laddu festival when a wooden platform at the Manasthambh complex collapsed, trapping over 50 devotees. Panic ensued, with injured Jain devotees being transported to the hospital via e-rickshaws.… pic.twitter.com/eXmU2nM01U — IANS (@ians_india) January 28, 2025

