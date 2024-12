Boat Capsized Near Gateway of India: ముంబైలోని గేట్‌వే ఆఫ్ ఇండియా సమీపంలో ప్రయాణికులతో వెళ్తున్న పడవ బోల్తా పడింది. ముంబై పోలీసులు మరియు ఇండియన్ నేవీ ద్వారా ప్రయాణికులను రక్షించేందుకు సహాయక చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి. గేట్‌వే నుంచి ముంబై సమీపంలోని ఎలిఫెంటా ద్వీపానికి వెళ్తుండగా పడవ మునిగిపోయింది. లైఫ్ జాకెట్లు ధరించిన ప్రయాణికులను రక్షించి మరో బోటులోకి తరలించారు. ఈ ఘటనకు సంబంధించిన వీడియో ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఈ వీడియోలో, ఇండియన్ నేవీ సిబ్బంది ప్రయాణికులను రక్షించడం కనిపిస్తుంది.ఘటనపై మరిన్ని వివరాలు వేచి ఉన్నాయి.

Boat ferrying tourists capsizes off Mumbai’s Gateway of India

A boat ferrying passengers near Elephanta has capsized. Mumbai Police and the Indian Navy are conducting rescue operations. Further details are awaited. pic.twitter.com/TzHPpL7Fnp

