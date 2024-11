మరికొన్ని గంటల్లో అమెరికా అధ్యక్ష ఎన్నికలు (US Election) ప్రారంభం కానున్నాయి. డెమోక్రటిక్‌ పార్టీ అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా ప్రస్తుత ఉపాధ్యక్షురాలు కమలా హారిస్ (Kamala Harris)‌, రిపబ్లికన్‌ పార్టీ అధ్యక్ష అభ్యర్థిగా మాజీ అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్‌ ట్రంప్‌ (Donald Trump) బరిలోకి దిగారు. మరికాసేపట్లో వీరి భవిష్యత్తుపై అమెరికన్లు తీర్పు చెప్పనున్నారు. నేటితో ప్రచార ర్యాలీ ముగిసింది.

డొనాల్డ్ ట్రంప్ డ్యాన్స్ వీడియో ఇదిగో, YMCA కి పాటకు నడుము వంచి రెండు చేతులను పైకెత్తి స్టెప్స్ వేసిన అమెరికా మాజీ అధ్యక్షుడు

మాజీ US అధ్యక్షుడు, రిపబ్లికన్ అభ్యర్థి డోనాల్డ్ ట్రంప్ 2024 US అధ్యక్ష ఎన్నికలకు ముందు మిచిగాన్‌లో తన చివరి ర్యాలీని ముగించిన తర్వాత వేదికపై నుండి నృత్యం చేశారు. ట్రంప్ నవంబర్ 4న నార్త్ కరోలినా నుండి ప్రారంభమై, పెన్సిల్వేనియాతో పాటుగా నవంబర్ 5న తెల్లవారుజామున 2 గంటల తర్వాత గ్రాండ్ ర్యాపిడ్స్, మిచిగాన్‌ వరకు నాలుగు ర్యాలీలు నిర్వహించారు. వేదికపై నుంచి నిష్క్రమించిన ట్రంప్ నృత్యాన్ని సంగ్రహించిన వైరల్ వీడియో విస్తృతంగా వ్యాపించింది. ట్రంప్ తన చివరి పిచ్‌ని ఓటర్లకు తెలియజేస్తూ ర్యాలీ ముగించారు.

Donald Trump Dances Off Stage in Michigan

2:15AM and President @realDonaldTrump is dancing his way off stage 🇺🇸 pic.twitter.com/NinH8wtCL5

— Margo Martin (@margommartin) November 5, 2024