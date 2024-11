Shopkeepers Beat Man Filming Instagram Reel in Bra in Haryana (Photo Credits: X/ @priyarajputlive)

ఒక విచిత్రమైన సంఘటనలో, హర్యానాలోని పానిపట్‌లోని ఇన్సార్ బజార్ మధ్యలో ఇన్‌స్టాగ్రామ్ కోసం రీల్ చిత్రీకరిస్తున్నప్పుడు బ్రాలో డ్యాన్స్ చేస్తూ పట్టుబడిన యువకుడిని దుకాణదారులు కొట్టారు. ఆ వ్యక్తి, తన స్నేహితుడితో కలిసి ఇన్‌స్టాగ్రామ్ రీల్‌ను చిత్రీకరిస్తూ, మహిళా దుకాణదారుల నుండి అసౌకర్య చూపులను ఆకర్షించాడు. దుకాణదారులను చర్య తీసుకోమని ప్రేరేపించాడు. దుకాణదారులు ఆ వ్యక్తిని చెంపదెబ్బ కొట్టడం వీడియోలో కనిపించింది, అతను క్షమాపణలు చెప్పాడు. ఈ చర్య పునరావృతం చేయనని వాగ్దానం చేశాడు. నివేదిక ప్రకారం, ఆ వ్యక్తి తన సోషల్ మీడియా కంటెంట్‌లో భాగంగా తన చర్యలను వివరించాడు.గట్టిగా హెచ్చరించిన తరువాత, దుకాణదారులు అతన్ని వెళ్ళడానికి అనుమతించారు.

मेरे हिसाब से इनका ठीक इलाज हो रहा है. उम्मीद है रील का भूत इनका उतर गया होगा ये रीलबाज बीच बाज़ार में नाच अश्लील हरकतें कर रहा था मौके पर कुछ लोगों ने पकड़ कूट दिया. मामला हरियाणा के पानीपत का है. pic.twitter.com/o4Vj27KCSS — Priya singh (@priyarajputlive) November 26, 2024

