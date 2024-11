ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని కన్నౌజ్‌లో జైలు నుంచి విడుదలైన ఓ ఖైదీ ఆనందంతో జైలు బయట డ్యాన్స్‌ చేశాడు.ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది. పేద కుటుంబానికి చెందిన వ్యక్తిని ఒక కేసులో పోలీసులు అరెస్ట్‌ చేశారు. అతడి తరుఫున వాదించేందుకు న్యాయవాది లేరు. అలాగే బెయిల్‌ ఇచ్చేందుకు ఎవరూ ముందుకు రాలేదు. జరిమానా చెల్లించకపోవడంతో మరికొంత కాలం అదనంగా జైలులో ఉన్నాడు. పలు నెలలపాటు జైలు శిక్ష అనుభవిస్తున్న ఈ ఖైదీ గురించి లీగల్ సర్వీసెస్ అథారిటీకి తెలిసింది.

నిద్రలేకుండా చేస్తున్న నాగుపాము...కొంతకాలంగా ఇళ్ల మధ్య సంచరిస్తున్న పాము..ఎట్టకేలకు పామును పట్టుకున్న స్నేక్ క్యాచర్‌..వీడియో

దీంతో ఆ వ్యక్తి బెయిల్‌ కోసం సహకరించింది. ఈ నేపథ్యంలో జరిమానా చెల్లించకపోయినప్పటికీ బెయిల్‌పై బుధవారం అతడు విడుదలయ్యాడు.జైలు నుంచి బయటకు వచ్చిన ఆ వ్యక్తి ఆనందం పట్టలేకపోయాడు. అక్కడున్న పోలీసులు, జైలు సిబ్బందిని అతడు పట్టించుకోలేదు. ఆ జైలు బయట స్లో మోషన్‌లో డ్యాన్స్‌ చేశాడు. ఈ వీడియో క్లిప్‌ సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అయ్యింది.

Prisoner Breaks Into Dance As Cops Watch in UP

Happiness of being released from jail.

A prisoner shows his happiness with dance moves after being released from Kannauj jail after serving 11 months in prison. pic.twitter.com/Ceeh1IxUNG

— Anand Singh (@Anand_Journ) November 27, 2024