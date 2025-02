మహారాష్ట్రలోని కొల్హాపూర్‌లో జరిగిన హృదయ విదారక సంఘటనలో 14 ఏళ్ల విద్యార్థి స్కాలర్‌షిప్ పరీక్షకు హాజరై ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ట్రాక్టర్ ట్రాలీ కిందపడి మరణించాడు. షాహువాడి తహసీల్ పరిధిలోని బంబవాడేలో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. బాధితుడు శ్రీధర్ సంజయ్ వానంగ్డే కదులుతున్న వాహనం నుండి దిగడానికి ప్రయత్నిస్తూ జారిపడ్డాడు.

ఫిబ్రవరి 13న సోషల్ మీడియాలో వెలుగులోకి వచ్చిన సీసీటీవీ ఫుటేజ్‌లో విద్యార్థి కాలు జారి ట్రాక్టర్ ట్రాలీ చక్రాల కింద పడి ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. వానగ్దేవ్వాడి గ్రామానికి చెందిన శ్రీధర్ ఇంటికి వెళ్తుండగా ఈ దురదృష్టకర సంఘటన జరిగింది. ఈ ప్రమాదానికి సంబంధించి ట్రాక్టర్ డ్రైవర్‌పై షాహువాడి పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. దీనికి సంబంధించిన వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. నెటిజన్లు అయ్యో పాపం అంటూ స్పందిస్తున్నారు.

ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని లక్నోలో షాకింగ్ రోడ్డు ప్రమాదం.. కారును ఢీకొన్న బైక్, గాలిలో ఎగిరిపడ్డ యువకుడు, వైరల్ వీడియో ఇదిగో

Student Crushed to Death Under Tractor-Trolley While Returning Home

#Maharashtra: In a tragic incident reported from #Kolhapur a student returning home after giving scholarship exam was crushed under a tractor-trolley. The accident took place in #Bambavade under #Shahuwadi tehsil when the victim was on way home after scholarship exam. pic.twitter.com/JoepcBZX3o

— Siraj Noorani (@sirajnoorani) February 13, 2025