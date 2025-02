మధ్యప్రదేశ్ లోని కునోలో ఆడ చిరుత వీరా రెండు పిల్లలకు జన్మనిచ్చింది. మధ్యప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి మోహన్ యాదవ్ కునో నేషనల్ పార్క్‌లో రెండు చిరుత పిల్లలు జన్మించిన ఉత్తేజకరమైన వార్తను పంచుకున్నారు. "మధ్యప్రదేశ్ జంగిల్ బుక్‌లో రెండు చిరుత పిల్లలు జోడించబడ్డాయి" అని రాశారు, ఆడ చిరుత పిల్లలు జన్మించడం పట్ల సీఎం యాదవ్ సంతోషం వ్యక్తం చేశారు. చిరుత వీర ప్రాజెక్ట్ విజయవంతం అయినందుకు స్థానిక సమాజాన్ని అభినందించి, తన ఆనందాన్ని వ్యక్తం చేశారు.

ఈ చొరవకు సహకరించిన అధికారులు, పశువైద్యులు, క్షేత్రస్థాయి సిబ్బంది అందరినీ ఆయన ప్రశంసించారు. ఈ కొనసాగుతున్న ప్రాజెక్ట్ మధ్యప్రదేశ్‌లోని వన్యప్రాణులను సుసంపన్నం చేయడమే కాకుండా రాష్ట్ర పర్యాటక పరిశ్రమను కూడా పెంచుతుంది, కొత్త ఉపాధి అవకాశాలను సృష్టిస్తుంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వన్యప్రాణుల సంరక్షణ మరియు పునరుద్ధరణకు ప్రభుత్వం నిబద్ధతను సిఎం యాదవ్ పునరుద్ఘాటించారు

