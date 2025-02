మహా కుంభమేళా (Mahakumbh) కు వెళ్తూ రోడ్డు ప్రమాదంలో ఐదుగురు మృతి చెందిన విషాదకర ఘటన వారణాసిలో చోటు చేసుకుంది. భక్తులు ప్రయాణిస్తున్న క్రూయిజర్‌ జీపు (Cruiser Jeep) ను లారీ (Lorry) ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ ప్రమాదంలో మరో ఏడుగురికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. వారణాసి జిల్లా (Waranasi district) లోని మీర్జా మురారా (Mirza Murara) పోలీస్‌స్టేషన్‌ పరిధిలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది.

అపార్టుమెంట్ లిఫ్ట్‌లో ఇరుక్కున్న ఆరేళ్ల బాలుడు.. మాసాబ్ ట్యాంక్ శాంతినగర్‌లో ఘటన, బాలుడిని కాపాడిన అగ్నిమాపక సిబ్బంది, వీడియో ఇదిగో

కర్ణాటక రాష్ట్రం బీదర్ జిల్లాలోని లడగేరి ఏరియాకు చెందిన 14 మంది క్రూయిజర్‌ జీపులో మహా కుంభమేళాకు బయలుదేరారు.వారు ప్రయాణిస్తున్న వాహనాన్ని ఉత్తరప్రదేశ్‌లోని వారణాసి జిల్లా మీర్జా మురారా పోలీస్‌స్టేషన్ పరిధిలోని రూపాపూర్‌ గ్రామం వద్ద ఎదురుగా వస్తున్న లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ప్రమాదంలో క్రూయిజర్‌ జీపులోని ఐదుగురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ఏడుగురు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. డ్రైవర్‌ సహా మిగతా ఇద్దరు క్షేమంగా బయటపడ్డారు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు హుటాహుటిన ఘటనా ప్రాంతానికి చేరుకున్నారు. క్షతగాత్రులను చికిత్స నిమిత్తం సమీప ఆస్పత్రులకు తరలించారు. మృతదేహాలను పోస్టుమార్టానికి పంపించారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

6 Devotees Killed & Several Injured In Road Accident

VIDEO | Six people were killed while five others seriously injured when a jeep carrying devotees to Prayagraj collided with a parked truck on GT Road near Mirzamurad in #Varanasi.

Station House Officer (SHO) of Mirzamurad police station Ajay Raj Verma said the devotees hailed… pic.twitter.com/GtcY61xMqq

— Press Trust of India (@PTI_News) February 21, 2025