మూడు రోజుల క్రితం మలక్‌పేట మెట్రోస్టేషన్‌ కింద బైక్‌లకు నిప్పు పెట్టిన వ్యక్తిని హైదరాబాద్‌ పోలీసులు పట్టుకున్నారు. కమీషనర్ టాస్క్ ఫోర్స్ బృందం మరియు చాదర్‌ఘాట్ పోలీసులు ప్రత్యేక బృందాలను ఏర్పాటు చేసి, నిందితుడిని చాదర్‌ఘాట్‌కు చెందిన జాకర్‌గా గుర్తించారు. ఆదివారం తెల్లవారుజామున పోలీసులు ఆ వ్యక్తిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.

వీడియో ఇదిగో, మలక్‌పేట మెట్రో స్టేషన్‌ కింద పార్కింగ్‌ చేసిన బైక్‌లు మంటల్లో దగ్ధం

పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం.. మానసిక సమస్యలతో బాధపడుతున్న జాకర్ శుక్రవారం మధ్యాహ్నం మెట్రో స్టేషన్‌కు వెళ్లాడు. అగ్గిపెట్టె తీసి ద్విచక్ర వాహనానికి నిప్పంటించాడు. మంటలు వేగంగా చుట్టుపక్కల ఆగి ఉన్న ద్విచక్రవాహనాలకు వ్యాపించాయి. మంటల్లో మొత్తం ఐదు వాహనాలు దగ్ధమయ్యాయి. ఘటన తర్వాత పోలీసులు నిఘా కెమెరాల నెట్‌వర్క్‌లోని ఫుటేజీని ధృవీకరించారు. ఒక వ్యక్తి ఆ స్థలానికి వచ్చి వాహనానికి నిప్పు పెట్టడాన్ని గమనించారు. జాకర్ గతంలో నగరంలోని వివిధ ప్రాంతాల్లో ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడ్డాడని పోలీసు వర్గాలు తెలిపాయి.

మలక్‌పేట మెట్రోస్టేషన్‌ కింద బైక్‌లకు నిప్పు పెట్టింది ఇతడే

#Hyderabad :

Man who allegedly set #bikes on #fire under the #MalakpetMetroStation , three days ago, caught by #HyderabadPolice .

The Commissioner's Task Force team and the #Chaderghat police formed special teams and identified the suspect as Zaker, a resident of Chaderghat.… https://t.co/S8d5pgsmb0 pic.twitter.com/sUeXu1UAQV

— Surya Reddy (@jsuryareddy) December 9, 2024